2019-10-27T13:25:16+03:00
Спорт

Победа Ак Барса над Барысом стала для тренера Дмитрия Квартального юбилейной

Это 400-й успешный матч в КХЛ для наставника казанцев
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ak-bars.ruФото: ak-bars.ru
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Накануне, в новой домашней серии игр казанский «Ак Барс» одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 3:2. «Барсы» лидируют на Востоке.

На своей ледовой арене казанцы начали игру по-хозяйски – за ними первый гол. «Барыс» не хотел уступать и в конце первого отрезка матча счет уже 1:1. Далее чуть ли ни один за одним следовали удаления. Игра была жесткой и агрессивной. В итоге «Ак Барс» одерживает победу. Разница всего в одну шайбу.

− Тяжёелая игра – вроде повели в хорошей игре 3:1, но 14 минут удалений – для нас это очень много. Такая нервная концовка, где «Барыс» мог забить, и совсем все было бы по-другому. Здесь нам надо эти моменты убирать, учиться играть такие моменты и не делать таких глупостей, - заявил после игры тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Для наставника казанцев эта победа стала юбилейной – это 400-й успешный матч для тренера в КХЛ.

Следующую домашнюю встречу «Ак Барс» проведет уже 28 октября. Казанцам будет противостоять хабаровский «Амур».

ИСТОЧНИК KP.RU

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