2019-10-27T11:09:20+03:00
Происшествия

Смертельное домино: в Чувашии при ДТП с пятью авто погиб один водитель

Машина предполагаемого виновника аварии врезалась в стоящую на светофоре «Газель», а после произошла цепная реакция [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
Изменить размер текста:

Накануне вечером – в 20.30, на перекрестке в Карачурах Чебоксарский район произошло массовое ДТП с пятью автомобилями.

Так, водитель машины ГАЗ на полном ходу врезался в стоящую перед светофором «Газель». Силы удара хватило, чтобы все далее начало происходить по принципу домино. После столкновения последовало ДТП с цепной реакцией, машины бились одна за другой - «Лада Калина», «Шевроле Круз» и большегруз «MAN» в состав полуприцепа.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

- В результате столкновения, предполагаемый виновник ДТП, 61-летний водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадал и водитель «Газели». Его с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Других пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все причины и условия, способствовавших аварии, - сообщило МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24