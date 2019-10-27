Смертельное домино: в Чувашии при ДТП с пятью авто погиб один водитель

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-27T11:09:20+03:00

Машина предполагаемого виновника аварии врезалась в стоящую на светофоре «Газель», а после произошла цепная реакция [фото]

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Накануне вечером – в 20.30, на перекрестке в Карачурах Чебоксарский район произошло массовое ДТП с пятью автомобилями.

Так, водитель машины ГАЗ на полном ходу врезался в стоящую перед светофором «Газель». Силы удара хватило, чтобы все далее начало происходить по принципу домино. После столкновения последовало ДТП с цепной реакцией, машины бились одна за другой - «Лада Калина», «Шевроле Круз» и большегруз «MAN» в состав полуприцепа.

Фото: МВД Чувашии

- В результате столкновения, предполагаемый виновник ДТП, 61-летний водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадал и водитель «Газели». Его с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Других пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все причины и условия, способствовавших аварии, - сообщило МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU