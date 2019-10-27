В Казани из-за пожара в подъезде пострадала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-27T10:20:37+03:00

Еще до приезда спасателей из дома самостоятельной эвакуировались 50 человек [фото]

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Этой ночью на единый телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о возгорании в подъезде десятиэтажного дома №27 на улице Ноксинский Спуск в Казани.

По прибытию на место происшествия пожарных из-за сильного дыма на улицу эвакуировались 50 жильцов. Они сообщили, что в подъезде на первом этаже горит электрощиток. Огонь быстро потушили. В результате происшествия пострадал 10-летняя девочка. Ее с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения», медики «скорой» увезли в ДРКБ.

Фото: МЧС Татарстана

- Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Условием, способствующим развитию пожара, является позднее сообщение о пожаре. К тушению пожара от МЧС России привлекались 20 человек и 6 единиц техники, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU