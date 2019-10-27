В Казани из-за пожара в подъезде пострадала 10-летняя девочка
Этой ночью на единый телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о возгорании в подъезде десятиэтажного дома №27 на улице Ноксинский Спуск в Казани.
По прибытию на место происшествия пожарных из-за сильного дыма на улицу эвакуировались 50 жильцов. Они сообщили, что в подъезде на первом этаже горит электрощиток. Огонь быстро потушили. В результате происшествия пострадал 10-летняя девочка. Ее с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения», медики «скорой» увезли в ДРКБ.
Фото: МЧС Татарстана
- Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Условием, способствующим развитию пожара, является позднее сообщение о пожаре. К тушению пожара от МЧС России привлекались 20 человек и 6 единиц техники, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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