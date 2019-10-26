2019-10-26T18:44:30+03:00
Общество

Чувашские автоинспекторы спасли из огня мужчину, который затопил баню и уснул

Полицейские начали стучать в окна и смогли разбудить жителя дома
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МВД Чувашии.Фото: МВД Чувашии.
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Автоинспекторы из Чувашии смогли спасти мужчину, который чуть не спалил собственный дом. Около 2 часов ночи 26 октября сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике старший лейтенант полиции Василий Григорьев и лейтенант полиции Сергей Ядранский в ходе патрулирования по улице Дзержинского в городе Шумерля заметили задымление одного из частных домов.

Полицейские стали стучать в дверь и по окнам, чтобы разбудить людей, которые могли находиться внутри. И, как оказалось, не зря. На шум поднялся и вышел 59-летний мужчина. В доме больше никого не осталось.

В этот момент огонь перекинулся на жилое помещение дома. Полицейские разбудили ближайших соседей. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, которые и потушили пожар.

Мужчина поблагодарил полицейских, которые спасли ему жизнь. Он рассказал, что затопил баню, а потом уснул. Проснулся от стука по окнам, когда часть дома уже сгорела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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