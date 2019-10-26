2019-10-26T17:31:14+03:00
Общество

Соцсети: В Адмиралтейской слободе утроили перестрелку

К моменту приезда полицейских участники конфликта скрылись
Владимир КРУПСКИЙ
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На дороге остались лежать личные вещи участников конфликта.На дороге остались лежать личные вещи участников конфликта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минувшим вечером в Казани слышали стрельбу. В соцсетях очевидцы сообщили, что в Адмиралтейской слободе на улице Кызыл-Армейская произошла перестрелка. Местные жители слышали крики и стрельбу. На место происшествия вызвали полицию. Вот только к моменту приезда оперативников, машины уже уехали.

- На месте происшествия были найдены два вида гильз от различного оружия. В настоящий момент устанавливается, велась ли стрельба из огнестрельных или травматических пистолетов. На проезжей части лежали вещи: задний резиновый коврик от Volkswagen Touareg, простыни и подушка, скотч. Рядом найдена куртка с водительскими правами. Местонахождение ее хозяина на данный момент неизвестно, - написали в соцсетях очевидцы конфликта.

Автомобильные номера никто не запомнил. Сейчас, по данным пользователей соцсетей, полицейские пытаются установить автомобили при помощи записей с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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