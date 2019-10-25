В 2019 году теплая осень в Татарстане закончится уже в следующий вторник

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-25T15:24:57+03:00

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Юго-западные и западные ветра из центральных районов Атлантики принесли татарстанцам в этом октябре подарок в виде теплого воздуха и отсутствие серьезных осадков. В течение последних дней среднесуточные температуры воздуха в республике превысили многолетние значения на 5-8 градусов. Сообщают в региональном Гидрометцентре.

Но осеннему теплу татарстанцам осталось радоваться недолго. Так, если в выходные, а также и в понедельник вместе с сильным ветром – до 22 м/с, и осадками столбики термометров днем максимум будут показывать от +9 до +14 градусов, то во вторник, 29 октября, это будет от +1 до +6.

Причина этому холодный арктический воздух. Из-за которого в среду температура воздуха не поднимется выше указанных отметок. Мало того, днем 30 октября еще ожидается и снег, хотя и небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU