В Чувашии 12-летний школьник упал с крыши многоэтажного дома
Вечером в четверг, 24 октября, в Цивильске 12-летний мальчик упал с крыши многоэтажного дома. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Произошедшее на своей соцстранице прокомментировал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что «халатность всегда приводит к непредсказуемым результатам».
- Как он попал на крышу?! Есть регламент и правила, есть ответственные. Будем проводить проверку. Виновные будут наказаны! – написал Игнатьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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