В Чувашии 12-летний школьник упал с крыши многоэтажного дома

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-25T13:31:22+03:00

Врачи борются за жизнь ребенка, чье состояние оценивается как тяжелое Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава республики Михаил Игнатьев пообещал, что виновные в инциденте будут наказаны

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Вечером в четверг, 24 октября, в Цивильске 12-летний мальчик упал с крыши многоэтажного дома. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Произошедшее на своей соцстранице прокомментировал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что «халатность всегда приводит к непредсказуемым результатам».

- Как он попал на крышу?! Есть регламент и правила, есть ответственные. Будем проводить проверку. Виновные будут наказаны! – написал Игнатьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU