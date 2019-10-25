2019-10-25T19:01:10+03:00
Общество

В 2021 году в Чувашии могут отметить шесть межмуниципальных маршрутов

У других маршрутов изменятся конечные остановки или стоимость проезда
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что к 2021 году в Чувашии могут отметить шесть межмуниципальных маршрутов. Такая информация опубликована в проекте изменения документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в республике на 2020-2025 годы.

В частности, речь идет о маршрутах 220 (ЧебоксарыНовочебоксарск), 270э (Чебоксары — Новочебоксарск), 102-т (Чебоксары — Кугеси), 180 (Чебоксары — Синьялы), 202 (Чебоксары — Новочебоксарск), 210 (Чебоксары — Цивильск — Чурачики). Они могут перестать курсировать с 16 июля 2021 года.

На других маршрутах изменится принцип ценообразования. Так, автобус 270 (Чебоксары — Новочебоксарск) с 1 января 2020 года перейдет с нерегулируемых тарифов на регулируемые. То же самое случится 12 января 2020 года с маршрутом 178 (Вурнары — Аликово) и 26 марта 2020 года с маршрутом 101 с. 1 октября 2020 года на регулируемые тарифы перейдет и маршрут 234 (Чебоксары – Новочебоксарск).

Изменения также коснутся конечных остановок нескольких автобусов:

Маршрут №162 (Чебоксары — Кугеси): с 16 июля 2021 года конечная остановка в Чебоксарах будет в диспетчерско-кассовом пункте (пер. Бабушкина, 8а) вместо Пригородного автовокзала.

Маршрут № 173 (Чебоксары — Цивильск): с 16 июля 2021 года вместо Речного порта будет Пригородный автовокзал, вместо центра города Цивильска — диспетчерско-кассовый пункт в Цивильске.

Маршрут № 237 (Чебоксары — Икково): с 16 июля 2021 года вместо пригородного автовокзала будет отправляться с Привокзальной автостанции.

Отметим, что сейчас в Чувашии организована работа 270 межмуниципальных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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