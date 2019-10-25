В Казани пройдет концерт Государственного камерного хора Татарстана

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-25T10:02:39+03:00

Это будет первый концерт серии "Хоровой CROSSOVER"

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В пятницу, 25 октября, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева пройдет концерт Государственного камерного хора Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой. Первый концерт с программой "От Волги до Енисея" открывает серию концертов под названием "Хоровой CROSSOVER". Это будут песни, отзывающиеся в сердце каждого.

Хор исполнит русские народные, татарские, украинские, еврейские, любимые советские песни, а также хиты современных композиторов, давно ставшие народными.

В концерте "От Волги до Енисея" принимает участие оркестр народных инструментов "Казан нуры" под руководством Расима Ильясова.

ИСТОЧНИК KP.RU