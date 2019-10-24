Зарубил топором и бросил тело в воду: жителя Чувашии за убийство школьницы приговорили к 6 годам колонии
18-летнего жителя Яльчикского района Чувашии суд признал виновным в убийстве школьницы. Как следует из материалов уголовного дела, 15 мая этого года в полицию поступило сообщение о пропаже 15-летней школьницы. Ее тело в итоге нашли в пруду на окраине села Яльчики. У нее обнаружили травму головы.
Довольно скоро правоохранители вышли на подозреваемого, на тот момент ему было 17-лет. Он был задержан и помещен под стражу.
В итоге на суде было доказано, что вечером 13 мая девочка и ее знакомый встретились в пустующем доме, принадлежащий семье последнего. Там между ними вспыхнула ссора. Парень избил школьницу, а также нанес несколько ударов топором по голове. От полученных травм девочка скончалась. Тогда осужденный на машине своего отца отвез ее тело на окраину села и сбросил в пруд.
Чтобы отыскать все возможные вещественные доказательства, правоохранителям пришлось даже осушить водоем. На его дне были найдены телефон и зонт убитой.
- В итоге суд приговорил парня к 6 годам колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU