2019-10-24T11:06:21+03:00
Происшествия

Семь человек в больнице: В Ульяновской области водитель "Калины", посадил в салон шесть человек и попал под КАМАЗ

52-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: МЧС Ульяновской области.Фото: МЧС Ульяновской области.
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло минувшим вечером в Вешкаймском районе Ульяновской области. На 38 километре автодороги «Урено – Карлинское – ЧуфаровоВешкаймаБарыш», в 17.50 столкнулись "Лада Калина" и "КАМАЗ".

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, машины двигались в попутном направлении. Сидевший за рулем легковушки 52-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.

Отметим, что в салоне "Калины", вместо максимально положенных пяти человек, находились сразу семеро. Все они в итоге оказались в больнице.

Среди пострадавших, кроме водителя, значатся женщины 43 и 45 лет, 19-летняя девушка, а также мужчины 1974, 1964 и 1980 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24