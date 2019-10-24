Семь человек в больнице: В Ульяновской области водитель "Калины", посадил в салон шесть человек и попал под КАМАЗ
Страшное ДТП произошло минувшим вечером в Вешкаймском районе Ульяновской области. На 38 километре автодороги «Урено – Карлинское – Чуфарово – Вешкайма – Барыш», в 17.50 столкнулись "Лада Калина" и "КАМАЗ".
Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, машины двигались в попутном направлении. Сидевший за рулем легковушки 52-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.
Отметим, что в салоне "Калины", вместо максимально положенных пяти человек, находились сразу семеро. Все они в итоге оказались в больнице.
Среди пострадавших, кроме водителя, значатся женщины 43 и 45 лет, 19-летняя девушка, а также мужчины 1974, 1964 и 1980 годов рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU