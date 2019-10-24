В 2020 году на финансирование госпрограмм в Татарстане будет направлено более 243 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-24T15:49:45+03:00

Это на 13,4% больше той суммы, что была выделена в текущем году

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В Татарстане на финансирование государственных программ в 2020 году будет выделено 243,9 миллиарда рублей. Это на 13,4% больше той суммы, которая была выделена на эти цели в текущем году.

Всего в 2020 году в республике запланирована реализация 30 государственных программ. Они направлены на развитие человеческого капитала и повешение качества жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU