В 2020 году на финансирование госпрограмм в Татарстане будет направлено более 243 миллиардов рублей
Это на 13,4% больше той суммы, что была выделена в текущем году
В 2020 году в регионе запланирована реализация 30 госпрограммФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татарстане на финансирование государственных программ в 2020 году будет выделено 243,9 миллиарда рублей. Это на 13,4% больше той суммы, которая была выделена на эти цели в текущем году.
Всего в 2020 году в республике запланирована реализация 30 государственных программ. Они направлены на развитие человеческого капитала и повешение качества жизни населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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