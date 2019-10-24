Жителей Казани ждет теплый ноябрь, но зима может начаться раньше
Солнечные дни октября в Казани приведут за собой не менее теплый ноябрь. Несмотря на это, устойчивый снежный покров должен лечь уже 19-21 числа будущего месяца. Об этом заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.
- Если октябрьская погода сохранится и теплые дни продлятся, то ноябрь будет теплым. Учитывая, что третий месяц осени - месяц с отрицательными температурами, устойчивый снежный покров должен лечь уже 19-21 ноября, по факту зима может сдвинуться, - приводит слова Перевенцева пресс-служба вуза.
Конец октября в России также будет теплым - до конца месяца столики термометров не будут показывать ниже +7 градусов. Таковы прогнозы Гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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