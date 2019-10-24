Жителей Казани ждет теплый ноябрь, но зима может начаться раньше

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-24T13:12:06+03:00

Конец октября в России также будет теплым Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Солнечные дни октября в Казани приведут за собой не менее теплый ноябрь. Несмотря на это, устойчивый снежный покров должен лечь уже 19-21 числа будущего месяца. Об этом заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

- Если октябрьская погода сохранится и теплые дни продлятся, то ноябрь будет теплым. Учитывая, что третий месяц осени - месяц с отрицательными температурами, устойчивый снежный покров должен лечь уже 19-21 ноября, по факту зима может сдвинуться, - приводит слова Перевенцева пресс-служба вуза.

Конец октября в России также будет теплым - до конца месяца столики термометров не будут показывать ниже +7 градусов. Таковы прогнозы Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU