В Казани во время пожара погибли супруги-пенсионеры

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-24T08:40:43+03:00

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Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана поступило в 20.24 в среду, 23 октября. О возгорании сообщили соседи, услышавшие запах дыма. Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит квартира, в которой проживают супруги-пенсионеры - 78-летние мужчина и женщина. С огнем удалось быстро справиться, общая площадь пожара составила три квадратных метра.

Тела супругов удалось отыскать спустя некоторое время - квартира была завалена мусором и хламом.

- На месте по установлению причин пожара и гибели людей работают дознаватели Государственного пожарного надзора, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU