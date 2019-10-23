«Нарисуй Елку Победы»: дети из Казани могут получить эксклюзивные новогодние открытки

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-23T17:31:56+03:00

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Казанские школьники могут стать авторами эксклюзивных новогодних открыток, которые выпустят в продажу ограниченным тиражом. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй Елку Победы» и пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года.

В конкурсе, который проводится Музеем Победы и Почтой России, могут принять участие дети от 7 до 17 лет.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы на конкурс принимаются до 10 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Оцениваться они будут в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри, в которое войдут профессиональные художники-иллюстраторы, сотрудники Почты России и Музея Победы, выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU