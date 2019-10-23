Два района Казани 24 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-23T16:32:36+03:00

Света не будет с утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Без света временно предстоит обойтись жители Вахитовского и Приволжского районов

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В четверг, 24 октября, в Казани вновь запланировано отключение света. Так, временно без электричества останутся жители ряда домов Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по улице Московская, 57 и по улице Татарстан, 16.

В Приволжском районе электричество планируют отключить с 8.00 до 18.00 по улицам Карбышева, 61, 63/1, 63/2, Академика Парина, 6, 18, 20а (детсад №31). Также без света останутся жители домов поселка Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU