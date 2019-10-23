2019-10-23T14:52:18+03:00
Общество

В Татарстане на бездомных животных будут тратить в два раза больше денег

С будущего года на отлов и содержание уличных кошек и собак будет выделяться 56,5 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующий законопроект был принят в среду, 23 октября, на заседании Госсовета республикиСоответствующий законопроект был принят в среду, 23 октября, на заседании Госсовета республикиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Татарстане на бездомных животных будут тратить в два раза больше денег. Соответствующий законопроект был принят в среду, 23 октября, на заседании Госсовета республики. Документ меняет расчет субвенции на содержание и отлов уличных кошек и собак. Так, с 2020 года на эти цели будет выделяться не 27,5 миллионов рублей, а 56,5 миллионов.

На эти деньги будет производиться отлов бездомных животных, их транспортировка в приют, их содержание, лечебно-профилактические мероприятия, стерилизация (кастрация), усыпление тех животных, которые имеют тяжелые неизлечимые болезни или травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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