В Татарстане на бездомных животных будут тратить в два раза больше денег
В Татарстане на бездомных животных будут тратить в два раза больше денег. Соответствующий законопроект был принят в среду, 23 октября, на заседании Госсовета республики. Документ меняет расчет субвенции на содержание и отлов уличных кошек и собак. Так, с 2020 года на эти цели будет выделяться не 27,5 миллионов рублей, а 56,5 миллионов.
На эти деньги будет производиться отлов бездомных животных, их транспортировка в приют, их содержание, лечебно-профилактические мероприятия, стерилизация (кастрация), усыпление тех животных, которые имеют тяжелые неизлечимые болезни или травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU