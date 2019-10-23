Жительница Йошкар-Олы хотела помочь другу получить паспорт, но в итоге отправится в колонию
32-летняя жительница Йошкар-Олы решила помочь своему другу получить российский паспорт, но в итоге отправиться в колонию общего режима. Дело в том, что женщина попыталась дать начальнику отдела по вопросам миграции МВД Марий Эл взятку – подарочную ручку и 100 тысяч рублей. Произошло это в апреле текущего года.
Женщину задержали сразу после попытки «обмена». После был суд, который решил отправить злоумышленницу на три года в колонию общего режима. Однако произойдет это лишь после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
Также женщина должна выплатить штраф в размере 586,8 тысяч рублей. До тех пор у женщины арестован автомобиль - Audi Q3.
Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ИСТОЧНИК KP.RU