Жительница Йошкар-Олы хотела помочь другу получить паспорт, но в итоге отправится в колонию

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-23T14:29:18+03:00

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32-летняя жительница Йошкар-Олы решила помочь своему другу получить российский паспорт, но в итоге отправиться в колонию общего режима. Дело в том, что женщина попыталась дать начальнику отдела по вопросам миграции МВД Марий Эл взятку – подарочную ручку и 100 тысяч рублей. Произошло это в апреле текущего года.

Женщину задержали сразу после попытки «обмена». После был суд, который решил отправить злоумышленницу на три года в колонию общего режима. Однако произойдет это лишь после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Также женщина должна выплатить штраф в размере 586,8 тысяч рублей. До тех пор у женщины арестован автомобиль - Audi Q3.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU