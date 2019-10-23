Прокуратура Набережных Челнов требует заблокировать сайт с услугами проституток

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-23T14:43:52+03:00

Надзорное ведомство уже направило заявление о блокировке сайта в городской суд Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Доступ к нему свободный для неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних

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Прокуратура Набережных Челнов нашла сайт, содержащий информацию о занятии проституцией. При этом доступ к нему свободный для неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Надзорное ведомство уже направило заявление о блокировке сайта в городской суд.

Все дело в том, что кодекс России об административных правонарушениях предусматривает ответственность за занятие проституцией, а также получение дохода от нее.

- За организацию, вовлечение либо содержание притонов для занятия проституцией установлена уголовная ответственность. Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещены сведения, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная, - сообщает пресс-служба прокуратуры татарстанского автограда.

ИСТОЧНИК KP.RU