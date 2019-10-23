Прокуратура Набережных Челнов требует заблокировать сайт с услугами проституток
Прокуратура Набережных Челнов нашла сайт, содержащий информацию о занятии проституцией. При этом доступ к нему свободный для неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Надзорное ведомство уже направило заявление о блокировке сайта в городской суд.
Все дело в том, что кодекс России об административных правонарушениях предусматривает ответственность за занятие проституцией, а также получение дохода от нее.
- За организацию, вовлечение либо содержание притонов для занятия проституцией установлена уголовная ответственность. Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещены сведения, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная, - сообщает пресс-служба прокуратуры татарстанского автограда.
ИСТОЧНИК KP.RU