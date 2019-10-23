Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Республики Татарстан

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-23T12:36:09+03:00

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Основная площадка форума расположится в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» Казани, однако предприниматели Набережных Челнов и Альметьевска тоже смогут стать зрителями мероприятия. В эти города будет организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров: IT Park (г. Набережные Челны), Молодежный центр (г. Альметьевск). Для участия необходима регистрация на официальном сайте мероприятия.

На сцене форума выступят успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Ключевая цель события – дать аудитории стимул для развития своего дела, сформировать положительный образ предпринимателя и объединить усилия государства и бизнес сообщества для развития МСП в стране.

Форум "Мой бизнес" проводится в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", который является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бесплатная регистрация продолжается на официальном сайте.