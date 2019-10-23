Жителей Чувашии могут начать штрафовать за купание в запрещенных местах
В Чувашии могут ввести административную ответственность за купание в запрещенных местах. Такое предложение прозвучало накануне на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме правительства республики.
Известно, что летом 2019 года в регионе снизилось число происшествия и погибших на водных объектах. Одной из причин этого стало оборудование мест массового отдыха людей на воде. Их количество выросло более чем в два раза – с 42 до 108.
Несмотря на это, купание в запрещенных для этого местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему является основной причиной гибели людей на воде, сообщает администрация главы Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU