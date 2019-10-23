Жителей Чувашии могут начать штрафовать за купание в запрещенных местах

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-23T13:34:51+03:00

В текущем году в республике более чем в два раза увеличилось количество оборудованных мест купания Фото: Олег УКЛАДОВ

Делается это, несмотря на то, что летом 2019 года в регионе снизилось число происшествия и погибших на водных объектах

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В Чувашии могут ввести административную ответственность за купание в запрещенных местах. Такое предложение прозвучало накануне на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме правительства республики.

Известно, что летом 2019 года в регионе снизилось число происшествия и погибших на водных объектах. Одной из причин этого стало оборудование мест массового отдыха людей на воде. Их количество выросло более чем в два раза – с 42 до 108.

Несмотря на это, купание в запрещенных для этого местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему является основной причиной гибели людей на воде, сообщает администрация главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU