2019-10-23T15:37:37+03:00
Общество

24 октября в Казани состоится модный показ с участием детей с синдромом Дауна

Мероприятие состоится по адресу улица Ульянова-Ленина, 34
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба духовного управления мусульман ТатарстанаФото: пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана
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В четверг, 24 октября, в Казани состоится модный показ с участием «солнечных» детей. Мероприятие приурочено к Всемирному месяцу осведомленности о синдроме Дауна и преддверию Мвалида Ан-Наби (дня рождения пророка Мухаммада – Ред.).

В рамках показа состоится «солнечное дефиле», детские творческие номера, фотосессия, автограф-сессия с игроками казанской хоккейной команды «Ак Барс», награждение участников мероприятия и фуршет.

Модный показ начнется в 15.00 по адресу улица Ульянова-Ленина, 34, сообщает духовное управление мусульман Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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