В Ульяновске студентка педколледжа набросилась с ножом на двух мужчин
Инцидент произошел еще в середине марта текущего года. В квартире на улице Камышенской, что в Ульяновске, устроили застолье. Однако не все проходило гладко. В какой-то момент парень и девушка поссорились, началась перепалка. В результате девушка схватилась за нож и ударила им соперника, а также другого мужчину, который пытался их разнять.
В итоге потерпевших госпитализировали, а девушку, которая оказалась студенткой местного педколледжа, задержали и возбудили уголовное дело.
- В связи с доказанными обстоятельствами Б. предъявлено обвинение по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ, п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ульяновской прокуратуры.
Теперь данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU