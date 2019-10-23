2019-10-23T11:35:36+03:00
Происшествия

В Ульяновске студентка педколледжа набросилась с ножом на двух мужчин

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка, как выяснилось, неплохо умеет держать в руках нож.Девушка, как выяснилось, неплохо умеет держать в руках нож.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Инцидент произошел еще в середине марта текущего года. В квартире на улице Камышенской, что в Ульяновске, устроили застолье. Однако не все проходило гладко. В какой-то момент парень и девушка поссорились, началась перепалка. В результате девушка схватилась за нож и ударила им соперника, а также другого мужчину, который пытался их разнять.

В итоге потерпевших госпитализировали, а девушку, которая оказалась студенткой местного педколледжа, задержали и возбудили уголовное дело.

- В связи с доказанными обстоятельствами Б. предъявлено обвинение по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ, п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ульяновской прокуратуры.

Теперь данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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