22 октября в Казани на «зебрах» были сбиты два школьника

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-23T12:51:05+03:00

У одного из пострадавших медики "скорой" на месте ДТП зафиксировали серьезные травмы.

Одного из них госпитализировали с переломом

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За вторник, 22 октября, в столице Татарстана было зарегистрировано два наезда на детей. Все они произошли на пешеходных переходах – «зебрах».

Так, около 15.00 на улице Еники водитель легкового автомобиля KIA сбил 12-летнего школьника. В результате чего мальчик получил травму ноги. По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Второй случай произошел примерно в 16.00 на проспекте Победы. Там переходе дороги по «зебре» автомобилем Дэу был сбит 16-летний подросток. Он серьезно пострадал. С ушибами, травмой живота и переломом ноги его с места дорожно-транспортного происшествия увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU