В Марий Эл иномарка насмерть сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-23T12:19:29+03:00

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Вечером во вторник, 22 октября, на 14 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» произошел смертельный наезд автомобиля на пешехода. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки Toyota сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

От удара пенсионер скончался на месте, сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU