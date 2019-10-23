В Марий Эл иномарка насмерть сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте
Смертельный наезд произошел на 14 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск».
Фото: УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:
Вечером во вторник, 22 октября, на 14 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» произошел смертельный наезд автомобиля на пешехода. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки Toyota сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
От удара пенсионер скончался на месте, сообщает УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»