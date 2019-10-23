Депутаты Госсовета Татарстана избрали трех новых мирровых судей
В эту среду, 23 октября, в Казани проходит очередное заседание Госсовета Татарстана шестового созыва.
Одним из первых вопросов в повестке дня стало утверждение новых мировых судей. Так, депутаты на этот пост на срок 5 лет по Алькеевскому району избрали Ленара Мулюкова (участок №1), по Московскому району Казани Гузель Салахутдинову (участок №4), по Ново-Савиновскому району столицы Татарстана Марата Ибрагимова (участок №4).
Кроме того, депутаты татарстанского парламента проголосовали за возложение исполнения обязанностей мирового судьи Набережных Челнов на участке №13 сроком на один год на Миннур Миндубаеву, которая на данный момент уже находится в отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU