Депутаты Госсовета Татарстана избрали трех новых мирровых судей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-23T11:01:33+03:00

Также временно возложили обязанности судьи на человека, который в настоящий момент находится в отставке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В эту среду, 23 октября, в Казани проходит очередное заседание Госсовета Татарстана шестового созыва.

Одним из первых вопросов в повестке дня стало утверждение новых мировых судей. Так, депутаты на этот пост на срок 5 лет по Алькеевскому району избрали Ленара Мулюкова (участок №1), по Московскому району Казани Гузель Салахутдинову (участок №4), по Ново-Савиновскому району столицы Татарстана Марата Ибрагимова (участок №4).

Кроме того, депутаты татарстанского парламента проголосовали за возложение исполнения обязанностей мирового судьи Набережных Челнов на участке №13 сроком на один год на Миннур Миндубаеву, которая на данный момент уже находится в отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU