«Выбили стекла и вынесли двери»: за первую половину 2019 года жители Казани испортили 10 автобусов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-22T17:45:22+03:00

Чаще всего автотранспортные предприятия делали ремонт за свой счет

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В понедельник, 21 октября, на остановке «Кабельное телевидение» в Казани водителю автобуса №30 пришлось вызвать полицию из-за пьяного мужчины, который приставал к другим пассажирам.

- Произошла словесная перепалка. Водитель был вынужден остановить автобус, пассажиров пересадить в другой. Водитель пытался успокоить агрессивного пассажира пока не приехали стражи порядка. Происшествия зафиксировали камеры, находящиеся в салоне автобуса, - сообщает ассоциация автотранспортных предприятий республики.

Там же отмечают, что за первую половину 2019 года пьяные жители Казани испортили 10 автобусов. Пассажиры выбивали стекла и выносили двери.

Еще один из подобных случаев был зафиксирован 19 октября на остановке «Бирюзовая». Проходящий мимо мужчина запустил в стекло автобуса бутылку.

- Чаще всего автотранспортные предприятия осуществляют ремонт за свой счет. В одних случаях пассажиры, которые совершили проступок, просто не могут заплатить. В других случаях нарушители сбегают и их не могут найти, - признается председатель ассоциации Сергей Темляков.

ИСТОЧНИК KP.RU