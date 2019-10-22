Почти 77 миллиона рублей выплатит РФП клиентам рухнувшей инвесткомпании «ТФБ Финанс»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-22T16:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С 21 октября Республиканский фонд поддержки (РФП) начал выплаты клиентам рухнувшей инвесткомпании «ТФБ Финанс», которая связана с печально известным Татфондбанком.

- С августа этого года Фонд начал подписывать соглашения о переуступке с клиентами инвесткомпании на сумму оказываемой поддержки в размере 500 тысяч рублей каждому. В итоге это позволило Фонду 26 сентября подать заявление в Арбитражный суд для получения решения о замене кредиторов в реестре ООО «ИК «ТФБ Финанс». Арбитражный суд удовлетворил заявление Фонда по всем пострадавшим лицам! – сообщают в РФП.

В итоге общая сумма выплат составит почти 77 миллионов рублей. Ожидается, что деньги получат клиенты, которые находятся и в реестре ООО «ИК «ТФБ Финанс» и в реестре РФП.

ИСТОЧНИК KP.RU