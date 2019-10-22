2019-10-22T16:52:20+03:00
Общество

В Чувашии разыскивают парня, который подобрал и унес пакет с 300 тысячами рублей

Деньги в отделение банка потерял один из жителей Чебоксар [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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Во вторник, 22 октября, житель Чебоксар потерял пакет с 300 тысячами рублей в отделении одного из банков. Спустя какое-то время деньги подобрал неизвестный молодой человек. Сейчас последнего ищет полиция.

- По камерам видеонаблюдения было установлено, что находку мог забрать молодой человек, попавший в объективы. Если вы располагаете какой-либо информацией о его личности, просим позвонить в полицию по номеру (8352) 24-07-02 или 102, - сообщает МВД Чувашии.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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