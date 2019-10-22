2019-10-22T15:53:50+03:00
Общество

24 октября две школы, детсад и больницу в Ново-Савиновском районе Казани оставят без воды

Жителей ряда домов, которые также отключат, просят подготовиться к этому
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabаy.comФото: pixabаy.com
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Из-за запланированных работ на сетях водопровода в этот четверг, 24 октября, в Ново-Савиновском районе Казани пересохнут краны.

Так, воду отключат с 9.00 и до полуночи по следующим адресам: улица Воровского, 11, улица Восстания, 18б/1, 18б/6, 18в/3, 18г/7, 22а, улица Гагарина, 16, 18 (детсад №250), 18а (школа №31), 73а, 75, 75б, 77, 77а (дневной стационар РКПБ им.В.М.Бехтерева), 77б, 79, 79б, 81/23, 81а, проспект Ибрагимова, 23/81, улица Октябрьская, 13, 13а, 15а, 17а (детсад №250), 19а, 21а, 21б, 23а, 23б (школа №30), 23в, 25, 27а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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