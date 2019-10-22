Минэкономики Татарстана: в республике проживает около 300 тысяч потенциальных самозанятых

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-22T17:55:32+03:00

Сейчас в Татарстане зарегистрированы 37 тысяч самозанятых граждан, которые платят налоги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот только большая их часть, по мнению специалистов ведомства, занимается сейчас «серым» бизнесом

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В Татарстане проживает около 300 тысяч самозанятых граждан, считают в Минэкономики республики. Вот только большинство из них до сих пор официально не зарегистрированы и занимаются «серым» бизнесом. Об этом журналистам сообщил первый замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин во время брифинга в Доме Правительства региона.

Сибгатуллин также заявил, как часто сейчас татарстанцы стали «выходить из тени». Так, осенью официально самозанятыми становятся по 5-6 тысяч человек каждый месяц. Ранее эта цифра составляла всего 1 тысячу человек.

Отметим, что сейчас в Татарстане зарегистрированы 37 тысяч самозанятых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU