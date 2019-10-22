2019-10-22T19:26:18+03:00
Общество

С 1 ноября изменится расписание четырех электричек Казань-Аэропорт-Казань

Делается это для улучшения качества обслуживания пассажиров
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о пригородных поездах №№ 6712, 6713, 6714, 6715Речь идет о пригородных поездах №№ 6712, 6713, 6714, 6715Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 ноября изменится расписание четырех пригородных поездов Казань-Аэропорт-Казань. Делается это для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Так, поезд №6712 Казань-Аэропорт будет отправляться в 19.45, а прибывать в 20.13. Поезд №6714 Казань-Аэропорт будет отправляться в 21.40, а прибывать в 22.08.

Поезд № 6713 Аэропорт-Казань будет отправляться в 20.41, а прибывать в 21.11. Поезд № 6715 Аэропорт-Казань будет отправляться в 22.35, а прибывать в 23.04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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