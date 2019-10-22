«Стырили кучу всего ценного»: бизнесмен из Татарстана лишился более миллиона рублей, став жертвой вора в Москве

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-22T14:51:10+03:00

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В минувшие выходные в Москве ограбили предпринимателя из Набережных Челнов Эрика Гафарова. По словам бизнесмена, в столицу России он прилетел по делам. Однако все пошло не по плану после того, как его, якобы, украл водитель такси. О потере любимой сумки с важными вещами и документами бизнесмен рассказал в соцстеях.

- Прилетели в Москву на два дня. Здесь очень много важных встреч было запланировано...Нас обокрали, ребят, у нас стырили кучу всего ценного, украли сумку, компьютер. Давайте я вам по порядку расскажу. Нам друзья достали на финал «Кубка Кремля» билеты прямо на первый ряд, в зону друзей Андрея Рублева (российский теннисист - Ред.) То есть, мы должны были с семьей Рублевых сидеть в одной зоне. Но так получилось, что у нас украли сумку дорогущую, в которой был кошелек, а в нем - 130 тысяч рублей. Плюс мы встретились в Москве с одним из инвесторов нашего фонда, и он нам передал 1 миллион 50 тысяч рублей, - рассказывает на своей соцстранице Гафаров.

Кроме того, в сумке, по словам предпринимателя, находились документы (автомобильные права, российский паспорт, загранпаспорт с различными визами), глюкометры, лекарства (у Гафарова диабет – Ред.), дорогие наушники, ноутбук, маска для сна и подаренная матерью цепочка.

Также бизнесмен на своей соцстранице обвинил московских полицейских в пассивности при разбирательстве в его ситуации и сообщил, что он уже сам узнал, где живет этот таксист в Москве и в Махачкале.

- Ну, короче, за нами не заржавеет! – уверяет Гафаров.

И пообещал приложить максимум усилий, чтобы вор пожалел о краже и больше не смог причинить вреда никому другому.

ИСТОЧНИК KP.RU