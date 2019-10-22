2019-10-22T13:55:33+03:00
Экономика

В Казани бывший кожведиспансер продают за 20 миллионов рублей

Площадь продаваемого двухэтажного здания составляет 459,8 квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Аукцион по реализации помещения пройдет 7 ноябряАукцион по реализации помещения пройдет 7 ноябряФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Минземимущества Татарстана предприняло очередную попытку продать здание бывшего кожно-венерологического диспансера в Казани. Строение вместе с землей на улице Нариманова может обойтись новому владельцу в 20 миллионов рублей.

Площадь продаваемого двухэтажного здания составляет 459,8 квадратных метров, а участка – 1,12 «квадрата».

Аукцион по реализации помещения пройдет 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стырили кучу всего ценного»: бизнесмен из Татарстана лишился более миллиона рублей, став жертвой вора в Москве
Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов
У 70,6% семей Чувашии денег хватает только на еду и одежду
В Чувашии обнальщик обманул своих компаньонов, а когда те его похитили, то сыграл с ними в «прятки»
В Нижнекамске капремонт проспекта Химиков завершили раньше срока
За 21 октября в Марий Эл на «зебрах» были сбиты два пешехода
В Казани на сутки без воды оставят ряд жителей Московского района
В Татарстане спасатели нашли заблудившихся в лесу подростков по их гаджетам
В Казани под улицей Баумана хотят открыть фуд-корт
Первый гол Олега Ли за "Ак Барс" помог казанцам разгромить "Автомобилист"
"Необходимо создать безопасную территорию для школьников": В Ульяновске намерены внедрить "умное освещение"
Два района Казани 23 октября останутся без света
В Набережных Челнах во время пожара огнеборцы спасли 6-летнюю девочку
В Казани пенсионер устроил аварию, где пострадала 14-летняя пассажирка
Пьяный чиновник из Чувашии устроил аварию на служебной легковушке