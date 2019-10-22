В Казани бывший кожведиспансер продают за 20 миллионов рублей
Площадь продаваемого двухэтажного здания составляет 459,8 квадратных метров
Аукцион по реализации помещения пройдет 7 ноябряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Минземимущества Татарстана предприняло очередную попытку продать здание бывшего кожно-венерологического диспансера в Казани. Строение вместе с землей на улице Нариманова может обойтись новому владельцу в 20 миллионов рублей.
Площадь продаваемого двухэтажного здания составляет 459,8 квадратных метров, а участка – 1,12 «квадрата».
Аукцион по реализации помещения пройдет 7 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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