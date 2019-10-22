В Чувашии обнальщик обманул своих компаньонов, а когда те его похитили, то сыграл с ними в «прятки»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-22T13:11:50+03:00

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Два казанца, трое жителей Чебоксар и их знакомый из Москвы в скором времени ответят перед законом в Верховном суде Чувашии. Расследование их уголовного дела о похищении, самоуправстве и крупном вымогательстве завершено.

По версии следствия, чуть более года назад обвиняемые их 33-летний компаньон занимались незаконным обналичиванием денег по заказу фирм из Чувашии и Татарстана. Так вот этот самый компаньон при получении очередных денег в сумме 3,5 миллиона рублей должен был передать их дальше по цепочке и получить с этого свой процент.

Однако мужчина пожадничал и вложил выуженные со счетов чужие деньги в свою фирму. А с компаньонами по незаконному обналичиванию просто перестал выходить на связь.

Последним понадобилось меньше месяца, чтобы найти обманщика в Чебоксарах и похитить его. Мужчину целый день возили по разным адресам, а после вывезли в арендованный дом. Там, похищенного держали до следующего утра. Все это время у мужчины требовали 7 миллионов рублей.

Для начала похитители сняли 240 тысяч рублей с банковских карт своей жертвы и отобрали у него автомобиль Hyundai Sonata, а также другие вещи. В итоге сумма общего ущерба превысила 2,1 миллиона рублей.

Далее, боясь за свою жизнь, потерпевший предложил вымогателям снять со счетов своей фирмы деньги и отдать их им. Те согласились. Для этого похищенного привезли к его офису, чтобы забрать печать для оформления документов. Но у уже бывшего обнальщика снова проснулась жадность, и он решил снова обмануть своих экс-компаньонов. Мужчина взял печать с такими реквизитами, по которым банк в итоге не отдал похитителям деньги.

Угрожая сгноить в плену, последние снова стали требовать с потерпевшего 7 миллионов рублей. Тогда тот согласился оформит на вымогателей тот самый отобранный у него автомобиль Hyundai. Только для этого он уговорил злоумышленников отвезти в свою квартиру, чтобы забрать оттуда техпаспорт на иномарку. Оказавшись дома, мужчина воспользовался невнимательностью похитителей и спрятался. Пока с ним «играли в прятки», потерпевший сумел вызвать полицию. Злоумышленников задержали.

- Четверо из них были заключены под стражу, а двое помещены под домашний арест. На принадлежащие задержанным четыре автомобиля, три земельных участка, а также доли в квартире и жилой дом был также наложен арест, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU