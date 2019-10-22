В Казани на сутки без воды оставят ряд жителей Московского района

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-22T11:52:10+03:00

Чуть меньше без нее просидят горожане из Советского района

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Из-за проводимых работ на сетях водопровода в Казани на сутки краны пересохнут у ряда жителей двух районов города.

Так, с 9.00 23 октября до 9.00 24 октября воды отключат в Московском районе по адресам: улица Серова, 51/11, улица Соловецких Юнг, 1, 7, улица Энергетиков, 9, 11/51.

А с 9.00 23 октября до 2.00 24 октября краны пересохнут в Советском районе по адресам: улица Дружбы, 1/11, 3 (детсад №104), 5, улица Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10/2, 11 (школа-интернат №4), 12/1, 14, 16, в домах на улице Новаторов, улица Пионерская, 1/12, 2/10, 3, 3а, 4, 5/9, 6/7, Сибирский тракт, 1, 3, 5, 7/6, 9/5, 11.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU