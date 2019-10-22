2019-10-22T11:35:42+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели нашли заблудившихся в лесу подростков по их гаджетам

Их местонахождение было установлено по геолокации
Олег ЛУГОВОЙ
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Ребята заблудились на территории национального парка "Нижняя Кама".Ребята заблудились на территории национального парка "Нижняя Кама".Фото: Елена РАКОВА
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Накануне вечером – в 19.40, на единый телефон экстренных служб «112» поступил звонок от двух подростков в возрасте 15-ти лет. Они сообщили, что они заблудились в лесу национального парка «Нижняя Кама» около села Тарловка, что в Тукаевском районе Татарстана.

Ребята в течение двух часов пытались выйти к цивилизации, но безуспешно. Они прошли восемь километров и выбились из сил.

На поиски подростков из Набережных Челнов выехала дежурная смена спасателей ЗПСО №6. Координаты заблудившихся быстро вычислили по геолокации их гаджетов. В итоге их нашли, вывели и в присутствии полицейских передали в руки родителей. Сообщает МЧС Татарстана.

В итоге на всю операцию по поиску заблудившихся подростков начиная с момента их обращения по телефону «112» было потрачено около 25 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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