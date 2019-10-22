2019-10-22T10:12:00+03:00
Общество

Два района Казани 23 октября останутся без света

Электричества не будет в ряде домов в Советском и Приволжском районах города
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с самого утра и до окончания работ.Света не будет с самого утра и до окончания работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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23 октября в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, без света останутся жители двух районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе по улицам Гарифьянова, 38а, 38в, Деревня Универсиады, 1, 4, 5, 9-11, 16-20, проспект Победы, 19, а также в домах поселка Отары по улицам: 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Приволжская, Придорожная, Поперечно-Отарская.

В Советском районе отключение электричества запланировано с 9.00 до 18.00 в поселке Вознесенское по улице Нардуган и Извилистому переулку, в поселке Константиновка – по улицам Беловежская, Белозерская, Вересковому переулку, улицам Извилистая, Изумрудная, Казанская, Лесная, Малахитовая, Овражному переулку и улице Привольная, в поселке Новая Сосновка по улице 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, а также в домах по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая. Кроме того, отключение электроснабжения в Советском районе затронет СНТ «Любитель природы-2», «Маяк», «Радуга-2», «Татпотребсоюз», «Восход», «Республиканская санэпидстанция», «Мечта», «Сирень», «Фотон».

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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