В Набережных Челнах во время пожара огнеборцы спасли 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-22T09:52:15+03:00

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Пожар в квартире на четвертом этаже в переулке Садовый в поселке ЗЯБ Набережных Челнов произошел в 17.23 в понедельник, 21 октября. На место ЧП выехали подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибыв на место, они установили, что из горящей квартиры шёл густой чёрный едкий дым. Еще до прибытия подразделений из квартиры самостоятельно вышли 31-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь. От госпитализации они отказались.

Едкий черный дым перекрыл пути спасения для шестилетней девочки из квартиры на пятом этаже. Ребенка при помощи спасательного устройства капюшонного типа от дыхательного аппарата на сжатом воздухе вынесли пожарные.

- В четырёхкомнатной квартире горели вещи и диван на площади три "квадрата", сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU