2019-10-22T08:43:11+03:00
Общество

В Татарстане уволилась учительница, которую обвинили в заклеивание ртов первоклассников

СУ СКР республики проводит доследственную проверку
Лика ИСАЕВА
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Учитель заклеила рты первоклассникамУчитель заклеила рты первоклассникам
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Как стало известно "Комсомольской правде - Казань" из собственных источников, преподаватель начальных классов школы №25 Альметьевска, которую родители обвинили в недозволенных методах воспитания, подала заявление на увольнение. Расстаться с местом работой по собственному желание женщине придется с сегодняшнего дня, 22 октября.

Напомним, отец одного из первоклассников сообщил в полицию о том, что учитель первого класса на одном из уроков заклеила скотчем рот его сыну и его однокласснику. По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку, районный отдел образования также начал служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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