2019-10-21T19:02:02+03:00
Экономика

ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%

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ВТБ Лизинг в рамках программы KIA Leasing предлагает автомобили KIA с корпоративными скидками до 11%. Условия также распространяются на транспортные средства, приобретаемые по программе Trade-in, которая предполагает скидку до 200 тысяч рублей. Предложение действует до конца 2019 года.

В рамках новых условий клиенты могут оформить в лизинг автомобили KIA по программе «Экспресс лизинг». Для этого потребуется минимальный пакет документов (ВТБ Лизинг не запрашивает финансовую отчетность), а сделка оформляется за один-два дня. Персональный менеджер компании поможет подготовить документы и найти самое выгодное предложение по цене автомобиля.

По программе Trade-in лизингополучатель может сдать в зачет стоимости нового автомобиля машину любой марки с пробегом. Срок владения транспортным средством по СТС должен составлять не менее 6 месяцев к моменту передачи.

- ВТБ Лизинг развивает линейку специальных предложений, учитывающих потребности клиентов. Именно поэтому мы постоянно предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных условий по приобретению транспортных средств в рамках совместных лизинговых программ с KIA. KIA Rio и KIA Optima регулярно входят в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей в нашей компании. На российском рынке это очень востребованные машины, и мы рады эффективной работе кобрендинговой программы с KIA, - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

ВТБ Лизинг является официальным партнером программы KIA Leasing с 2013 года. За это время в рамках нее клиентам компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – было передано уже более 10 тысяч автомобилей.

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