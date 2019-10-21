В Лениногорске открылся офис банка ВТБ

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-21T17:09:36+03:00

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В городе Лениногорск Республики Татарстан состоялось торжественное открытие офиса ВТБ. Новое отделение по обслуживанию физических лиц расположено по ул. Ленинградская, д.42/37. Оно стало 35-м подразделением банка в регионе.

В новом отделении клиенты смогут открыть вклады, текущие счета, кредитные продукты, осуществлять платежи и денежные переводы, расчетно-кассовые операции. Также у клиентов будет возможность обменять валюту, оформить инвестиционные и страховые продукты.

- Мы расширяем сеть, открывая офисы в удаленных городах республики, чтобы быть еще ближе к нашим клиентам, так как одной из стратегических задач для ВТБ является клиентоориентированность. Теперь у жителей Лениногорска есть офис, где они могут комфортно и оперативно обслуживаться, получать все необходимые консультации и услуги банка - это новые возможности для горожан и перспективы для развития самого банка, - прокомментировала управляющий ВТБ в Республике Татарстан Марьям Давлетшина.

Режим работы офиса - с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Также клиенты могут круглосуточно осуществлять операции в зоне самообслуживания, оборудованной двумя универсальными банкоматами.