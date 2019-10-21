22 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и туман

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-21T18:26:19+03:00

Температура воздуха днем при этом будет составлять от 7 до 12 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 22 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Ночью и утром его порывы будут достигать 15-20 м/с, а днем – 15-18 м/с. Кроме того, ночью в республике будет стоять туман. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Температура воздуха при этом ночью будет находиться на отметке между +5 и +10 градусами, а днем – между +7 и +12.

В среду, 23 октября, днем в республике ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, западный умеренный порывами до 15 м/с. Ночью вновь прогнозируется туман.

ИСТОЧНИК KP.RU