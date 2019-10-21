22 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и туман
Во вторник, 22 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер. Ночью и утром его порывы будут достигать 15-20 м/с, а днем – 15-18 м/с. Кроме того, ночью в республике будет стоять туман. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.
Температура воздуха при этом ночью будет находиться на отметке между +5 и +10 градусами, а днем – между +7 и +12.
В среду, 23 октября, днем в республике ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, западный умеренный порывами до 15 м/с. Ночью вновь прогнозируется туман.
ИСТОЧНИК KP.RU
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