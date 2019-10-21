Финалистка шоу "Голос. Дети" Олеся Майшеко из Казани примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале

СЕГОДНЯ 19:21 2019-10-21T19:21:12+03:00

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13-летняя Олеся Машейко из Казани выступит на Всемирном парамузыкльном фестивале. Осенний этап конкурса пройдет с 27 октября по 7 ноября в Калужской, Костромской и Московской областях.

Олеся учится в детской музыкальной школе №8 по специальности флейта и в общеобразовательной школе №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья. У девочки проблемы со зрением. Ранее девочка участвовала в шоу "Голос.Дети" и дошла до финала.

- Он покажет свои творческие номера в Калужском областном драмтеатре, Костромском концертно-выставочном центре «Губернский» и московском концертном зале «Барвиха Luxury Village»., - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU