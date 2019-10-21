22 октября в четырех районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-21T16:38:09+03:00

Это связано с запланированным ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе на улице Татарстан обесточат дом №16.

На это же время свет пропадет и в Московском районе по адресам: ул.Гудованцева, 15, 17, 19, ул.Химиков, 1, 3, 5, 9, 11 (ДК «Юность»), 13, 13а (детсад №291), 15, 17.

А с 8.00 до 18.00 отключение электричества запанировано в Приволжском районе: ул.Гарифьянова, 38а, 38в, ул.Деревня Универсиады, 2-5, 12-20, пр.Победы, 19; а также в поселке Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская и Придорожная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света в этот день не будет в Советском районе, а именно в поселке Кульсеитово – в СНТ «Дубок», «Рассвет», «Светлый плес», «Родник» «Восход-1», поселке Станционные Дербышки по улицам 1-я Станционная, 2-я Станционная, 3-я Станционная, 4-я Станционная и 5-я Станционная.

ИСТОЧНИК KP.RU