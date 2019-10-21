2019-10-21T15:37:50+03:00
Общество

21 октября на Казанском пороховом заводе громыхнет порядка 30 выстрелов

Испытания на предприятии будут производиться до 17.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatfrontu.ruФото: tatfrontu.ru
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В понедельник, 21 октября, на Казанском пороховом заводе запланировано около 30 испытательных выстрелов. Об этом сообщает МЧС Татарстана. Горожан простят не волноваться.

Выстрелы будут производиться до 17.00. Также на предприятии будут сжигать мусор на специальной площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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