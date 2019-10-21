21 октября на Казанском пороховом заводе громыхнет порядка 30 выстрелов

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-21T15:37:50+03:00

Испытания на предприятии будут производиться до 17.00

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В понедельник, 21 октября, на Казанском пороховом заводе запланировано около 30 испытательных выстрелов. Об этом сообщает МЧС Татарстана. Горожан простят не волноваться.

Выстрелы будут производиться до 17.00. Также на предприятии будут сжигать мусор на специальной площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU