В Йошкар-Оле бульвар Чайвана озеленят за 3 миллиона рублей
Работы должны быть закончены к 1 декабря текущего года
Подрядчик должен будет также подготовить почву и привести в порядок газоныФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Стало известно, что в Йошкар-Оле бульвар Чайвана будет озеленен за 3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Речь идет об участке от улицы Петрова до улицы Кирова. Среди прочих деревьев и кустов, там будут посажены сирень, барбарис, гортензия, курильский кустарниковый чай, туя, клен. Согласно техзаданию, сначала подрядчик должен будет подготовить почву, а также привести в порядок газоны.
Работы по озеленению должны быть завершены до 1 декабря текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU