В Йошкар-Оле бульвар Чайвана озеленят за 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-21T16:54:49+03:00

Подрядчик должен будет также подготовить почву и привести в порядок газоны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работы должны быть закончены к 1 декабря текущего года

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Стало известно, что в Йошкар-Оле бульвар Чайвана будет озеленен за 3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Речь идет об участке от улицы Петрова до улицы Кирова. Среди прочих деревьев и кустов, там будут посажены сирень, барбарис, гортензия, курильский кустарниковый чай, туя, клен. Согласно техзаданию, сначала подрядчик должен будет подготовить почву, а также привести в порядок газоны.

Работы по озеленению должны быть завершены до 1 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU