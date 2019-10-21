В Казани на 2,2% выросло количество заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-21T14:51:53+03:00

При этом в городе пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Изменить размер текста: A A

Как сообщили 21 октября в мэрии Казани на «деловом понедельнике», за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 7 166 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущим периодом, это на 2,2% больше. Ситуация такова, что пока рано говорить о превышении эпидпорога - показатель здесь составил 58 на 10 тысяч населения.

При этом, по заявлению начальника управления здравоохранения Казани Ильнура Халфиева, в столице Татарстана на данный момент не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

СПРАВКА

В этом году в госмедучреждения поступили отечественные инактивированные субъединичные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Для детей от шести месяцев и беременных женщин используются вакцины, которые не содержат консервантов. На данный момент, в Казани от гриппа привито 88 849 детей (45% от плана) и 183 671 взрослых (43% от плана).

ИСТОЧНИК KP.RU