СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-21T15:26:39+03:00

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Утром в понедельник, 21 октября, на улице Ноксинский спуск в Казани возле дома №39 произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2109 и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель грузовика пытался уйти от наезда на пешехода, который переходил дорогу по "зебре", но не справился с управлением и протаранил легковушку.

Фото: Полк ДПС

Легковушка была припаркована у края проезжей части. От удара и она, и многотонный КАМАЗ вылетели на тротуар. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает полк ДПС Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/739157" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU