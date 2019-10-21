2019-10-21T15:26:39+03:00
Происшествия

В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку

В итоге машины вылетели с дороги [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром в понедельник, 21 октября, на улице Ноксинский спуск в Казани возле дома №39 произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2109 и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель грузовика пытался уйти от наезда на пешехода, который переходил дорогу по "зебре", но не справился с управлением и протаранил легковушку.

Фото: Полк ДПС

Фото: Полк ДПС

Легковушка была припаркована у края проезжей части. От удара и она, и многотонный КАМАЗ вылетели на тротуар. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает полк ДПС Казани.

В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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