В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку
Утром в понедельник, 21 октября, на улице Ноксинский спуск в Казани возле дома №39 произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-2109 и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель грузовика пытался уйти от наезда на пешехода, который переходил дорогу по "зебре", но не справился с управлением и протаранил легковушку.
Фото: Полк ДПС
Легковушка была припаркована у края проезжей части. От удара и она, и многотонный КАМАЗ вылетели на тротуар. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает полк ДПС Казани.
В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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