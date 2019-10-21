В Йошкар-Оле во время ночного пожара были эвакуированы 5 человек

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-21T12:40:50+03:00

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Ночью в понедельник, 21 октября, в Йошкар-Оле в жилом доме на Ленинском проспекте загорелась квартира на 9 этаже. Запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали на место пожарных.

Когда те прибыли на место, огонь из квартиры уже успел перекинуться на балкон. Тушить пришлось как изнутри, так и с улицы с помощью 30-метровой пожарной лестницы, сообщает МЧС Марий Эл.

Фото: МЧС Марий Эл

Помощь пожарных потребовалась 5 людям, которые проживают в соседних квартирах. Из-за сильного задымления они не могли самостоятельно выйти на улицу. Всех их эвакуировали.

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного курения. Ночью в квартире находились двое мужчин (по предварительной версии, они были пьяны). Когда загорелась комната, один из них разбудил другого, и они покинули квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU